Sortie champignons en forêt de Grimbosq avec cueillette, Parking de la petite Bichotte, Grimbosq

Sortie champignons en forêt de Grimbosq avec cueillette 12 septembre – 21 octobre Parking de la petite Bichotte Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Cette sortie en forêt de Grimbosq (avec cueillette) est organisée par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.

Les sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN aidé, par les mycologues débutant(e)s, Annick BOTTET et André PROVOT. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la Région.

Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.

Inscription obligatoire.

(1-2km/2h30) – Niveau 1

Parking de la petite Bichotte Parking de la petite BichottePas de descriptionSAINT-LAURENT-DE-CONDEL Grimbosq 14220 Calvados Normandie

Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados. (1-2km/2h30) – Niveau 1