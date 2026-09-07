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Sortie champignons en forêt de Valcongrain avec cueillette, Parking du Lavoir, Thury-Harcourt-le-Hom

samedi 19 septembre 2026 · Parking du Lavoir · Thury-Harcourt-le-Hom

Sortie champignons en forêt de Valcongrain avec cueillette, Parking du Lavoir, Thury-Harcourt-le-Hom

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Parking du Lavoir
Adresse
Parking du Lavoir THURY-HARCOURT-LE-HOM
Ville
14220 Thury-Harcourt-le-Hom
Département
Calvados

Sortie champignons en forêt de Valcongrain avec cueillette 19 septembre – 14 novembre Parking du Lavoir Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-11-14T13:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.
Ces sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN aidé, par les mycologues débutant(e)s, Annick BOTTET, André PROVOT. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la Région.
Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.
Inscription obligatoire.
(1-2km/2h30) – Niveau 1

Parking du Lavoir Parking du Lavoir THURY-HARCOURT-LE-HOM Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « serge.klein@gmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783963404 »}]
Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados. (1-2km/2h30) – Niveau 1

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