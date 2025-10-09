Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette Parking de la forêt d’Ifs IFS

Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette Jeudi 9 octobre, 09h30 Parking de la forêt d’Ifs Calvados

Gratuit 12 / Tarif de base 3,00

Début : 2025-10-09T09:30 – 2025-10-09T12:00

Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.

Ces sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN aidé, par les mycologues débutant(e)s, Annick BOTTET, Béatrice BOUCHER et André PROVOT. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la région.

Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.

Inscription obligatoire.

(1-2km/2h30) – Niveau 1

A l’issue de cette sortie, vous en saurez plus sur les champignons ! Randonnées – Balades

