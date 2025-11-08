Sortie champignons devant l’Assemblée Rosières

Sortie champignons

La Commune Libre de Blanlhac organise une sortie champignons le samedi 8 Novembre à 14h, avec Jacques Leclercq, mycologue confirmé.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

English :

The Commune Libre de Blanlhac is organizing a mushroom outing on Saturday November 8 at 2pm, with Jacques Leclercq, an experienced mycologist.

Please bring suitable footwear and clothing.

German :

Die Commune Libre de Blanlhac organisiert am Samstag, den 8. November um 14 Uhr einen Pilzausflug mit Jacques Leclercq, einem erfahrenen Mykologen.

Bitte bringen Sie geeignetes Schuhwerk und Kleidung mit.

Italiano :

Il Commune Libre de Blanlhac organizza un’uscita a funghi sabato 8 novembre alle 14.00, con Jacques Leclercq, esperto micologo.

Portare calzature e abbigliamento adeguato.

Espanol :

La Comuna Libre de Blanlhac organiza el sábado 8 de noviembre, a las 14.00 horas, una salida para descubrir setas con Jacques Leclercq, micólogo experimentado.

Traiga calzado y ropa adecuados.

