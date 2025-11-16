Sortie Champignons TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche
Sud de la forêt, sur la route forestière de Bubertré BUBERTRÉ Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Rejoignez le club mycologique de l’Aigle pour apprendre à identifier les champignons découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne bouffée d’air frais !
Les lieux de rendez-vous en forêt sont susceptibles de connaître des modifications. Nous vous conseillons de vérifier le lieu de rendez-vous la veille de la sortie sur le site internet. Tarif 10€/personne adulte et enfant à la sortie ou abonnement à l’année (30€/personne ou 50€/famille) à régler sur place en espèces, servant à assurer la maintenance du site internet et l’animation du compte Instagram. Pas de frais d’adhésion au club demandés. .
