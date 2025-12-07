Sortie Champignons TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche

TOUROUVRE AU PERCHE Coude que fait la route en montant depuis l’étang de Bresolettes en direction de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Rejoignez le club mycologique de l’Aigle pour apprendre à identifier les champignons découvrez cette immense diversité que nous propose la grande famille des champignons tout en profitant d’une bonne bouffée d’air frais !

Les lieux de rendez-vous en forêt sont susceptibles de connaître des modifications. Nous vous conseillons de vérifier le lieu de rendez-vous la veille de la sortie sur le site internet. Tarif 10€/personne adulte et enfant à la sortie ou abonnement à l’année (30€/personne ou 50€/famille) à régler sur place en espèces, servant à assurer la maintenance du site internet et l’animation du compte Instagram. Pas de frais d’adhésion au club demandés. .

