Sortie champignons Val-de-Scie
Sortie champignons Val-de-Scie dimanche 5 octobre 2025.
Sortie champignons
Salle Jean Planage, Cressy Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-05 08:30:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
2025-10-05
Le foyer rural de Cressy vous invite à participer à leur journée champignons en compagnie de mycologues. Munissez-vous d’un panier et d’un couteau pour faciliter la cueillette.
Emportez votre pique-nique pour partager un moment convivial, l’apéritif vous sera offert. .
Salle Jean Planage, Cressy Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 41 77 91
