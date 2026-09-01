Informations pratiques

Saulieu

Sortie Cinéma

5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 17:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Ce mois-ci marque le retour de nos Sorties Ciné. Le principe ?

On se retrouve à l’accueil du Centre Social. On va ensemble au cinéma, et après le film on partage un goûter sur place pour papoter.

En ce mois de Septembre, nous allons voir le film : « Les tontons flingueurs » de Georges Lautner (1963). .

5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43

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English : Sortie Cinéma

L’événement Sortie Cinéma Saulieu a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)