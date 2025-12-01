Sortie Cirque Entre chiens et louves Chalon-sur-Saône
Sortie Cirque Entre chiens et louves Chalon-sur-Saône dimanche 21 décembre 2025.
Sortie Cirque Entre chiens et louves
Espace des Arts Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 19:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Spectacle de cirque Entre chiens et louves à l’Espace des Arts à Chalon. Entre Chiens et Louves , une épopée historique où se dévoile l’intimité de trois personnages vivant à différentes époques 1870, 1960 et 2022.
Véritable témoignage sur la condition humaine, la pièce dessine un monde plein d’espoir, de corps qui se meuvent, et propose une mise en lumière des oublié·e·s qui ne demandent qu’à renaître.
Transport assuré.
Réservation obligatoire 06 77 30 29 81.
Présence d’un éducateur spécialisé pour accompagner les enfants porteurs de handicap et leurs familles. .
Espace des Arts Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr
English : Sortie Cirque Entre chiens et louves
German : Sortie Cirque Entre chiens et louves
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie Cirque Entre chiens et louves Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-15 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III