Sortie Cirque Entre chiens et louves Chalon-sur-Saône

Sortie Cirque Entre chiens et louves

Espace des Arts Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 19:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Spectacle de cirque Entre chiens et louves à l’Espace des Arts à Chalon. Entre Chiens et Louves , une épopée historique où se dévoile l’intimité de trois personnages vivant à différentes époques 1870, 1960 et 2022.

Véritable témoignage sur la condition humaine, la pièce dessine un monde plein d’espoir, de corps qui se meuvent, et propose une mise en lumière des oublié·e·s qui ne demandent qu’à renaître.

Transport assuré.

Réservation obligatoire 06 77 30 29 81.

Présence d’un éducateur spécialisé pour accompagner les enfants porteurs de handicap et leurs familles. .

Espace des Arts Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

