Sortie Coasteering Plouha
Sortie Coasteering Plouha vendredi 31 juillet 2026.
Plouha
Sortie Coasteering
Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
L’Office de Tourisme vous propose une activité aquatique et fun ! Nager, grimper, sauter et explorer en Falaises d’Armor ! Vous serez bien sûr accompagnés et encadrés par des spécialistes de l’activité. Équipement fournis. A partir de 12 ans, accompagné d’un adulte jusqu’à 14 ans. 46€ pour les 12-13 ans et 56€ à partir de 14 ans. .
Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie Coasteering Plouha a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor
À voir aussi à Plouha (Côtes-d'Armor)
- Brocante Plouha 17 mai 2026
- Atelier art postal Plouha 19 mai 2026
- Atelier art postal Plouha 26 mai 2026
- Atelier art postal Plouha 2 juin 2026
- L’évasion Shelburn Plouha 17 juin 2026