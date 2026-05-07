Plouha

Sortie Coasteering

Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:30:00

fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :

2026-08-11

L’Office de Tourisme vous propose une activité aquatique et fun ! Nager, grimper, sauter et explorer en Falaises d’Armor ! Vous serez bien sûr accompagnés et encadrés par des spécialistes de l’activité. Équipement fournis. A partir de 12 ans, accompagné d’un adulte jusqu’à 14 ans. 46€ pour les 12-13 ans et 56€ à partir de 14 ans. .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Sortie Coasteering Plouha a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor