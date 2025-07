Sortie commentée à vélo « En petit plateau sur le grand Plateau! » Millevaches

Millevaches Corrèze

Gratuit

Gratuit

15 juillet 2025

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et l’ONF organisent une sortie vélo commentée en petit plateau sur le grand plateau ! à Millevaches, Peyrelevade, Tarnac, Saint-Merd-les-Oussines

Chers amis de la nature et de l’aventure, envie de respirer l’air pur et de (re)découvrir la beauté des paysages qui nous entourent ?

Rejoignez-nous pour une sortie vélo au cœur du plateau de Millevaches, à la découverte de ses milieux naturels et panoramas époustouflants !

Cette sortie est ouverte à tous, cyclistes débutants ou plus expérimentés.

Au programme une boucle de 25 km au départ de Millevaches agrémentée de plusieurs haltes au sein sites de landes et tourbières gérés par le Conservatoire sur les têtes de bassin de la Vienne et de la Vézère.

Inscription obligatoire

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir casque, vélo, eau et pique-nique .

Lieu-dit Le Bourg Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 56 91 63 q.molina@cen-na.org

