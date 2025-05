Sortie coucher de soleil en mer – Saint-Valery-en-Caux, 24 mai 2025 20:00, Saint-Valery-en-Caux.

Seine-Maritime

Sortie coucher de soleil en mer Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : 33€

Date : 2025-05-24 20:00:00

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Une sortie de 2 heures pour découvrir le coucher du soleil sur un voilier habitable le long de la côte d’Albâtre.

– A partir de 2 ans 33€ Sur réservation

Club Nautique Valeriquais

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Sortie coucher de soleil en mer

A 2-hour outing to discover the sunset on a houseboat along the Côte d’Albâtre.

– From 2 years old 33? On reservation

German :

Ein zweistündiger Ausflug, um den Sonnenuntergang auf einem bewohnbaren Segelboot entlang der Alabasterküste zu erleben.

– Ab 2 Jahren 33? Auf Reservierung

Italiano :

Un’uscita di 2 ore per scoprire il tramonto su una casa galleggiante lungo la Côte d’Albâtre.

– Dai 2 ai 33 anni? Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Una excursión de 2 horas para descubrir la puesta de sol en una casa flotante por la Côte d’Albâtre.

– De 2 a 33 años Reserva obligatoria

L’événement Sortie coucher de soleil en mer Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre