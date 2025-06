Sortie coucher de soleil en voilier Saint-Valery-en-Caux 7 juillet 2025 20:00

Seine-Maritime

Sortie coucher de soleil en voilier Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-07-07 20:00:00

fin : 2025-07-07

2025-07-07

Offrez-vous une parenthèse magique en mer…

Partez pour 2 heures de navigation au fil des flots, à bord d’un voilier habitable, pour vivre le coucher du soleil depuis le large.

Le long de la majestueuse Côte d’Albâtre, laissez-vous porter par la douceur du vent, les jeux de lumière sur les falaises et la sérénité d’un moment hors du temps.

Une expérience inoubliable à partager en duo, en famille ou entre amis.

Sortie encadrée par un skipper professionnel accessible à tous à partir de 2 ans, même sans expérience nautique.

Réservation obligatoire places limitées

Club Nautique Valeriquais

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Sortie coucher de soleil en voilier

Treat yourself to a magical interlude at sea?

Set sail for 2 hours on a live-aboard sailboat, to experience the sunset from the open sea.

Along the majestic Côte d?Albâtre, let yourself be carried away by the gentle breeze, the play of light on the cliffs and the serenity of a timeless moment.

An unforgettable experience to share with your partner, family or friends.

Outing supervised by a professional skipper? accessible to all from 2 years of age, even those with no previous sailing experience.

Reservations required ? places limited

German :

Gönnen Sie sich eine magische Auszeit auf See?

Machen Sie eine zweistündige Fahrt auf einem Segelboot und erleben Sie den Sonnenuntergang vom Meer aus.

Entlang der majestätischen Alabasterküste lassen Sie sich vom sanften Wind, den Lichtspielen auf den Klippen und der Gelassenheit eines zeitlosen Moments tragen.

Ein unvergessliches Erlebnis, das Sie zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden teilen können.

Von einem professionellen Skipper begleiteter Ausflug ? zugänglich für alle ab 2 Jahren, auch ohne nautische Erfahrung.

Reservierung erforderlich ? begrenzte Plätze

Italiano :

Concedetevi una pausa magica in mare?

Navigate per 2 ore su una barca a vela con equipaggio e ammirate il tramonto in mare aperto.

Lungo la maestosa Côte d’Albâtre, lasciatevi trasportare dalla dolce brezza, dai giochi di luce sulle scogliere e dalla serenità di un momento senza tempo.

Un’esperienza indimenticabile da condividere con il partner, la famiglia o gli amici.

Questa uscita è seguita da uno skipper professionista ed è aperta a tutti coloro che hanno almeno 2 anni, anche a chi non ha esperienza di navigazione.

La prenotazione è indispensabile, i posti sono limitati

Espanol :

Regálese una escapada mágica al mar

Navegue durante 2 horas a bordo de un velero y contemple la puesta de sol desde el mar.

A lo largo de la majestuosa Côte d’Albâtre, déjese llevar por la suave brisa, el juego de luces sobre los acantilados y la serenidad de un momento intemporal.

Una experiencia inolvidable para compartir con su pareja, familia o amigos.

Esta salida está supervisada por un patrón profesional y está abierta a todas las personas a partir de 2 años, incluso sin experiencia previa en navegación.

Reserva obligatoria plazas limitadas

