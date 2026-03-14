Sortie course à pied

Plage verte Ambrugeat Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rejoignez les coureurs de la Foulée Meymacoise pour une sortie conviviale !

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Plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 96 09 03 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

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English : Sortie course à pied

L’événement Sortie course à pied Ambrugeat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze