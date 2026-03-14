Sortie course à pied Ambrugeat
Sortie course à pied Ambrugeat dimanche 29 mars 2026.
Sortie course à pied
Plage verte Ambrugeat Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rejoignez les coureurs de la Foulée Meymacoise pour une sortie conviviale !
Rendez-vous à la plage verte
Inscription par sms ou via les réseaux sociaux .
Plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 96 09 03 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie course à pied
L’événement Sortie course à pied Ambrugeat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze