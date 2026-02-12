Sortie course à pied métro la mabilais rennes Rennes
Sortie course à pied métro la mabilais rennes Rennes Lundi 16 février, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Course à pied départ métro La Mabilais
Le lundi 16/02, le SIUAPS vous propose une sortie course à pied en groupe (jusqu’à 20 places disponibles).
RDV au métro La Mabilais à 18h. Retour prévu vers 19h30
Attention, niveau confirmé en course à pied requis (footing d’au moins 45min sans s’arrêter)
Inscription dès à présent sur le site [mon espace SIUAPS.](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)
Début : 2026-02-16T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-16T19:30:00.000+01:00
métro la mabilais rennes 43 rue de redon Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine