Sortie course à pied métro la mabilais rennes Rennes Lundi 16 février, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Course à pied départ métro La Mabilais

Le lundi 16/02, le SIUAPS vous propose une sortie course à pied en groupe (jusqu’à 20 places disponibles).

RDV au métro La Mabilais à 18h. Retour prévu vers 19h30

Attention, niveau confirmé en course à pied requis (footing d’au moins 45min sans s’arrêter)

Inscription dès à présent sur le site [mon espace SIUAPS.](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-16T19:30:00.000+01:00

1

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

métro la mabilais rennes 43 rue de redon Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

