Sortie crépusculaire à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis
Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Début : 2026-05-15
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-12 2026-07-17 2026-08-14
Une sortie naturaliste pas comme les autres…
Au fil des sentiers, dans les pas de votre guide passionné, découvrez Terres d’Oiseaux et ses habitants. Dans le calme de la nuit naissante, à la lueur du soleil couchant, observez les oiseaux dans une ambiance unique.
Un moment inédit et hors du temps dans les coulisses du parc. Lorsque le brouhaha des humains s’estompe, la faune sauvage s’affaire, pour notre plus grand plaisir. .
Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 80 contact@terresdoiseaux.fr
