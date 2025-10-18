Sortie crépusculaire brame du cerf

Place de l’église Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-08 2026-09-12 2026-09-18 2026-09-26

Au crépuscule, écoute du brame des grands mâles ou du choc de leurs bois.

Depuis des lustres, dans les forêts de la Brenne retentissent les complaintes amoureuses des grands cerfs qui se disputent la suprématie sur les biches. Nous vous proposons de découvrir ce spectacle magnifique. Au crépuscule, nous partirons avec notre guide à la recherche des grands mâles pour écouter leur brame ou le choc de leurs bois dans leurs luttes. Nous découvrirons également, autour d’une boisson chaude, la vie des cervidés, au travers de commentaires et anecdotes.

Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite (2 joëlettes disponibles sur réservation). 5 .

Place de l’église Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Every year, at the same time period, a deep corncrake resounds in the forests. It is the deer’s bellow that marks the mating season.

L’événement Sortie crépusculaire brame du cerf Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne