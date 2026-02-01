Sortie crépusculaire Le Liron Breuil-Magné

Sortie crépusculaire

Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-04-08 2026-04-15 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-20

Découverte avec un guide de la faune présente sur le site au coucher du soleil.

Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 48 60 contact@cabanedemoins.fr

English : Twilight output

Watch the birds fly off into the sunset!

L’événement Sortie crépusculaire Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-01-29 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime