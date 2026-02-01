Sortie crépusculaire Le Liron Breuil-Magné
Sortie crépusculaire
Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-04-08 2026-04-15 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-20
Découverte avec un guide de la faune présente sur le site au coucher du soleil.
Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 48 60 contact@cabanedemoins.fr
English : Twilight output
Watch the birds fly off into the sunset!
