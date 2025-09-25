Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf Mirabel-et-Blacons

Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf Mirabel-et-Blacons jeudi 25 septembre 2025.

Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf

avenue des Berthalais Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:30:00

Date(s) :

2025-09-25

Ecouter, peut-être même avoir la chance de voir le cerf pendant la période du brame autour de Beaufort-sur-Gervanne. La plus grande qualité pour cette sortie est de se faire petit-e & silencieux-se. Annulation en cas de pluie, brume ou autres intempéries.

.

avenue des Berthalais Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 09 41 echappee.naturaile@gmail.com

English :

Listen, maybe even have the chance to see the stag during the bellowing season around Beaufort-sur-Gervanne. The best thing about this outing is to be small & quiet. Cancellation in case of rain, fog or other bad weather.

German :

Hören Sie zu, und vielleicht haben Sie sogar das Glück, Hirsche während der Brunftzeit in der Umgebung von Beaufort-sur-Gervanne zu sehen. Die größte Qualität für diesen Ausflug ist es, sich klein-e & leise-se zu machen. Absage bei Regen, Nebel oder anderen Unwettern.

Italiano :

Ascoltate, forse avrete anche la possibilità di vedere il cervo durante la stagione dei muggiti nei dintorni di Beaufort-sur-Gervanne. Il bello di questa gita è che è piccola e tranquilla. Annullamento in caso di pioggia, nebbia o altro maltempo.

Espanol :

Escuche, quizás incluso tenga la oportunidad de ver al ciervo durante la época de berrea en los alrededores de Beaufort-sur-Gervanne. Lo mejor de esta excursión es que es pequeña y tranquila. Cancelación en caso de lluvia, niebla u otras inclemencias meteorológicas.

L’événement Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme