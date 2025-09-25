Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf Mirabel-et-Blacons
Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf Mirabel-et-Blacons jeudi 25 septembre 2025.
Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf
avenue des Berthalais Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 18:00:00
fin : 2025-09-25 20:30:00
Date(s) :
2025-09-25
Ecouter, peut-être même avoir la chance de voir le cerf pendant la période du brame autour de Beaufort-sur-Gervanne. La plus grande qualité pour cette sortie est de se faire petit-e & silencieux-se. Annulation en cas de pluie, brume ou autres intempéries.
avenue des Berthalais Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 09 41 echappee.naturaile@gmail.com
English :
Listen, maybe even have the chance to see the stag during the bellowing season around Beaufort-sur-Gervanne. The best thing about this outing is to be small & quiet. Cancellation in case of rain, fog or other bad weather.
German :
Hören Sie zu, und vielleicht haben Sie sogar das Glück, Hirsche während der Brunftzeit in der Umgebung von Beaufort-sur-Gervanne zu sehen. Die größte Qualität für diesen Ausflug ist es, sich klein-e & leise-se zu machen. Absage bei Regen, Nebel oder anderen Unwettern.
Italiano :
Ascoltate, forse avrete anche la possibilità di vedere il cervo durante la stagione dei muggiti nei dintorni di Beaufort-sur-Gervanne. Il bello di questa gita è che è piccola e tranquilla. Annullamento in caso di pioggia, nebbia o altro maltempo.
Espanol :
Escuche, quizás incluso tenga la oportunidad de ver al ciervo durante la época de berrea en los alrededores de Beaufort-sur-Gervanne. Lo mejor de esta excursión es que es pequeña y tranquila. Cancelación en caso de lluvia, niebla u otras inclemencias meteorológicas.
L’événement Sortie Crépuscule-Brâme du Cerf Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme