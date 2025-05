SORTIE CUEILLETTE SAUVAGE AU BORD DU TECH – Amélie-les-Bains-Palalda, 27 mai 2025 15:30, Amélie-les-Bains-Palalda.

Pyrénées-Orientales

SORTIE CUEILLETTE SAUVAGE AU BORD DU TECH Parking du stade Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-27 15:30:00

fin : 2025-05-27 16:30:00

2025-05-27

Sortie cueillette sauvage au bord du Tech proposée par l’association Le Bon Goût du Naturel

Parking du stade

Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 77 79 67 89

English :

Le Bon Goût du Naturel » association organizes a wild-gathering outing on the banks of the Tech river

German :

Ausflug zum Wildsammeln am Ufer des Tech, angeboten von der Vereinigung « Le Bon Goût du Naturel »

Italiano :

Uscita per la raccolta di piante selvatiche sulle rive del Tech, organizzata dall’associazione « Le Bon Goût du Naturel » (Un buon gusto della natura)

Espanol :

Salida para recolectar plantas silvestres a orillas del Tech, organizada por la asociación « Le Bon Goût du Naturel » (El Buen Gusto de la Naturaleza)

