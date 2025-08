Sortie culturelle annuelle Lambesc

Sortie culturelle annuelle Lambesc samedi 13 septembre 2025.

Sortie culturelle annuelle

Samedi 13 septembre 2025 de 7h30 à 19h. Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 07:30:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Voyage dans l’univers de la céramique. Découverte des musées de Vallauris et Biot.

Départ de Lambesc à 7h30. .

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92

English :

Journey into the world of ceramics. Discover the museums of Vallauris and Biot.

German :

Reise in die Welt der Keramik. Entdecken Sie die Museen von Vallauris und Biot.

Italiano :

Viaggio nel mondo della ceramica. Scoprite i musei di Vallauris e Biot.

Espanol :

Viaje al mundo de la cerámica. Descubra los museos de Vallauris y Biot.

L’événement Sortie culturelle annuelle Lambesc a été mis à jour le 2025-07-31 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc