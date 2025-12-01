Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux

21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Nouvelle exposition Océan, immersion dans le monde sous-marin

Le lundi 1er décembre

08h45 Départ du parvis du Théâtre Olympia

10h Début de la visite libre

12h15 Retour .

21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75

English : Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux

German :

Italiano :

Espanol : Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux

L’événement Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux Arcachon a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Arcachon