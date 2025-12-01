Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux Arcachon
Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux Arcachon lundi 1 décembre 2025.
Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux
21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-01
Date(s) :
2025-12-01
Nouvelle exposition Océan, immersion dans le monde sous-marin
Le lundi 1er décembre
08h45 Départ du parvis du Théâtre Olympia
10h Début de la visite libre
12h15 Retour .
21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75
English : Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux
German :
Italiano :
Espanol : Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux
L’événement Sortie culturelle au Bassin des Lumières de Bordeaux Arcachon a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Arcachon