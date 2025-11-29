Sortie culturelle cinéma Esplanade de Rutènes Rodez

Sortie culturelle cinéma Esplanade de Rutènes Rodez vendredi 19 décembre 2025.

Esplanade de Rutènes Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Début : Jeudi 2025-12-19
2025-12-19

Venez prendre un moment pour vous au cinéma de Rodez (film non défini à ce jour, en attente de programmation).
Uniquement pour les adultes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Carte d’adhésion familiale 10€ + 1€
Inscription obligatoire
Les horaires seront définies en fonction du choix du film
RDV sur place ou possibilité ou possibilité co-voiturage du centre social de Rodez   .

Esplanade de Rutènes Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 

English :

Come and take a moment for yourself at the Rodez cinema (film not yet confirmed, awaiting scheduling).

