Sortie culturelle cinéma Esplanade de Rutènes Rodez
Sortie culturelle cinéma Esplanade de Rutènes Rodez vendredi 19 décembre 2025.
Sortie culturelle cinéma
Esplanade de Rutènes Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Venez prendre un moment pour vous au cinéma de Rodez (film non défini à ce jour, en attente de programmation).
Uniquement pour les adultes.
INFORMATIONS PRATIQUES
Carte d’adhésion familiale 10€ + 1€
Inscription obligatoire
Les horaires seront définies en fonction du choix du film
RDV sur place ou possibilité ou possibilité co-voiturage du centre social de Rodez .
Esplanade de Rutènes Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29
English :
Come and take a moment for yourself at the Rodez cinema (film not yet confirmed, awaiting scheduling).
L’événement Sortie culturelle cinéma Rodez a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)