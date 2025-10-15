Sortie d’Album ROZETT « Reviens le jour, renviens la nuit » La Bogue d’Or Quai Surcouf Redon
Quai Surcouf P’tit Théâtre Notre-Dame Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-15 20:30:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Depuis trois ans , le trio revisite des chansons du répertoire de Haute-Bretagne transmises par Clémentine Jouin, chanteuse du Pays de Redon.
Org. Collectif P’tit Théâtre Notre-Dame. .
Quai Surcouf P’tit Théâtre Notre-Dame Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40
L’événement Sortie d’Album ROZETT « Reviens le jour, renviens la nuit » La Bogue d’Or Redon a été mis à jour le 2025-09-23 par OT PAYS DE REDON