Sortie « Dans la peau du Lynx boréal » – Rue de la fruitière La Pesse, 1 juin 2025 07:00, La Pesse.

Jura

Sortie « Dans la peau du Lynx boréal » Rue de la fruitière Parking du téléski La Pesse Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Groupe Tétras Jura journée international du Lynx

2 sorties le dimanche 1er juin 2025 à 10h et à 14h.

Départ du parking du téléski à La Pesse.

Discret, symbole du sauvage et hymne à la beauté, le Lynx émerveille, passionne et intrigue malgré les rares opportunités de rencontres. Mettez-vous dans la peau de l’animal pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours.

Longueur et dénivelé minime, durée 1h-1h30.

réservation obligatoire avant le 30 mai. .

Rue de la fruitière Parking du téléski

La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 13 20 contact@groupe-tetras-jura.org

English : Sortie « Dans la peau du Lynx boréal »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie « Dans la peau du Lynx boréal » La Pesse a été mis à jour le 2025-05-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE