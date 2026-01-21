Sortie Dans la peau d’un ornitho Maison de la Réserve Léon
Sortie Dans la peau d’un ornitho Maison de la Réserve Léon samedi 7 février 2026.
Sortie Dans la peau d’un ornitho
Maison de la Réserve Berges du lac Léon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez participer au comptage des oiseaux hivernants le temps d’une matinée sur le marais.
Sortie organisée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des jumelles (si possible)
Inscription obligatoire Places limitées
Informations et renseignements au 05 58 48 73 91 ou par mail à contact@rnhuchet.fr
Gratuit. .
Maison de la Réserve Berges du lac Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 73 91 contact@rnhuchet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Dans la peau d’un ornitho
L’événement Sortie Dans la peau d’un ornitho Léon a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme