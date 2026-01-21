Sortie Dans la peau d’un ornitho Maison de la Réserve Léon

Sortie Dans la peau d’un ornitho

Maison de la Réserve Berges du lac Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez participer au comptage des oiseaux hivernants le temps d’une matinée sur le marais.

Sortie organisée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.

Prévoir une tenue adaptée à la météo et des jumelles (si possible)

Inscription obligatoire Places limitées

Informations et renseignements au 05 58 48 73 91 ou par mail à contact@rnhuchet.fr

Gratuit. .

Maison de la Réserve Berges du lac Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 73 91 contact@rnhuchet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Dans la peau d’un ornitho

L’événement Sortie Dans la peau d’un ornitho Léon a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme