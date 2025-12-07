Sortie dans les marais périurbains de Rochefort Route de Soubise Rochefort

Sortie dans les marais périurbains de Rochefort Route de Soubise Rochefort dimanche 7 décembre 2025.

Sortie dans les marais périurbains de Rochefort

Route de Soubise Parking de la station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Sortie dans les marais périurbains de Rochefort à la découverte des oiseaux des zones humides.

.

Route de Soubise Parking de la station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

English :

Outing to Rochefort’s peri-urban marshes to discover wetland birds.

German :

Ausflug in die stadtnahen Sümpfe von Rochefort, um die Vögel der Feuchtgebiete zu entdecken.

Italiano :

Un’escursione nelle paludi intorno a Rochefort per scoprire gli uccelli delle zone umide.

Espanol :

Excursión a las marismas de los alrededores de Rochefort para descubrir las aves de los humedales.

L’événement Sortie dans les marais périurbains de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2025-10-09 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime