Sortie dans les marais périurbains de Rochefort Route de Soubise Rochefort

Sortie dans les marais périurbains de Rochefort
Route de Soubise Parking de la station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-12-07
Sortie dans les marais périurbains de Rochefort à la découverte des oiseaux des zones humides.
Route de Soubise Parking de la station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
English :
Outing to Rochefort’s peri-urban marshes to discover wetland birds.
German :
Ausflug in die stadtnahen Sümpfe von Rochefort, um die Vögel der Feuchtgebiete zu entdecken.
Italiano :
Un’escursione nelle paludi intorno a Rochefort per scoprire gli uccelli delle zone umide.
Espanol :
Excursión a las marismas de los alrededores de Rochefort para descubrir las aves de los humedales.
L’événement Sortie dans les marais périurbains de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2025-10-09 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime