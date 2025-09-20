Sortie de chantier ! Académie Fratellini Saint-Denis

Sortie de chantier ! Académie Fratellini Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Sortie de chantier ! Samedi 20 septembre, 10h00, 12h00, 14h30, 16h30 Académie Fratellini Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

À quelques jours de sa réouverture officielle, des apprenti·es de l’école supérieure de l’Académie Fratellini vous convient en avant-première à une visite décalée et singulière à travers les nouveaux espaces !

Académie Fratellini 1-9 rue des cheminots Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France

Été culturel de l’Académie Fratellini

© Loïc Réau