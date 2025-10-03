Sortie de découverte de la nature au crépuscule Jezainville

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, découvrez la nature sous un nouvel angle ! Une balade au calme pour profiter de l’ambiance de fin de journée sur ce milieu naturel riche, avec explications ludiques et animation sur la faune nocturne.

La promenade se terminera dans l’obscurité. Afin de ne pas perturber l’expérience individuelle de chacun, il est attendu de participer dans le calme, même si l’obscurité peut impressionner.

Ne pas prévoir de lampe ou d’éclairage individuel.

Fin de la sortie à 20h, autour d’un verre de jus de fruit

Sur inscription 06 89 87 29 70 ou ronan.joncour@pnr-lorraine.comTout public

Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 87 29 70 ronan.joncour@pnr-lorraine.com

English :

As part of Sustainable Development Week, discover nature from a new angle! A quiet stroll to enjoy the end-of-day atmosphere of this rich natural environment, with entertaining explanations and a nocturnal wildlife animation.

The walk ends in darkness. So as not to disturb everyone’s individual experience, you are expected to participate in a calm atmosphere, even if the darkness may be a little intimidating.

Do not bring your own lamp or lighting.

The outing ends at 8pm, with a glass of fruit juice

Registration: 06 89 87 29 70 or ronan.joncour@pnr-lorraine.com

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung die Natur aus einem neuen Blickwinkel! Ein ruhiger Spaziergang, bei dem Sie die Abendstimmung dieses reichen Naturraums genießen können, mit spielerischen Erklärungen und einer Animation über die Nachtfauna.

Der Spaziergang endet in der Dunkelheit. Um die individuelle Erfahrung jedes Einzelnen nicht zu stören, wird erwartet, dass Sie in Ruhe teilnehmen, auch wenn die Dunkelheit beeindruckend sein kann.

Bitte bringen Sie keine Lampen oder individuelle Beleuchtung mit.

Ende des Ausflugs um 20 Uhr bei einem Glas Fruchtsaft

Nach Anmeldung: 06 89 87 29 70 oder ronan.joncour@pnr-lorraine.com

Italiano :

Nell’ambito della Settimana dello Sviluppo Sostenibile, scoprite la natura da un nuovo punto di vista! Una passeggiata tranquilla per godersi l’atmosfera di fine giornata di questo ricco ambiente naturale, con spiegazioni e attività divertenti sulla fauna notturna.

La passeggiata termina con il buio. Per non disturbare l’esperienza individuale di ognuno, ci si aspetta di partecipare alla passeggiata in un’atmosfera tranquilla, anche se l’oscurità può intimorire un po’.

Non portate con voi torce o luci.

L’escursione termina alle 20.00, con un bicchiere di succo di frutta

Per iscriversi: 06 89 87 29 70 o ronan.joncour@pnr-lorraine.com

Espanol :

En el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible, ¡descubra la naturaleza desde un nuevo ángulo! Un paseo tranquilo para disfrutar al final del día de este rico entorno natural, con divertidas explicaciones y actividades sobre la fauna nocturna.

El paseo termina en la oscuridad. Para no perturbar la experiencia individual de cada uno, se espera que participe en el paseo en un ambiente tranquilo, aunque la oscuridad pueda intimidarle un poco.

No lleve linterna ni iluminación propias.

La salida termina a las 20.00 horas, con un vaso de zumo de frutas

Para inscribirse: 06 89 87 29 70 o ronan.joncour@pnr-lorraine.com

