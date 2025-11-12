Sortie de fabrique « L’étincelle » Vieux-Condé

Sortie de fabrique « L'étincelle » Vieux-Condé mercredi 12 novembre 2025.

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Gratuit

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Avec la Compagnie La Meute

C’est un duo clownesque qui nous plonge dans le monde de la cagette. Une sorte d’amas de constructions en hauteur mais très fragiles. Les flammes se propagent, imperceptiblement, et encerclent nos deux personnages qui, trop absorbés par leurs tâches, tardent à s’en rendre compte.

On y trouvera, de manière assez évidente, une métaphore de notre propre aveuglement collectif face aux effets de nos choix. Ce qui était un espace de création devient un piège. Sommes-nous responsables d’avoir laissé les choses nous dépasser ou étions-nous prisonniers dès le départ ?

La compagnie viendra travailler au Boulon, durant une petite dizaine de jours, pour continuer les recherches sur ce spectacle naissant, avec deux comédiens et des cagettes.

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

