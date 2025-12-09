Sortie de fabrique « Mammouth »

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Avec la compagnie Les Toiles Cirées

Voilà un sujet emprunt d’un intérêt tout particulier la place du jeune (public) dans l’espace (public). C’est ce que cette déambulation adressée aux enfants vient justement interroger.

Mammouth, c’est le récit d’une aventure, au coeur d’une ville, sur les traces d’un animal venu d’un autre temps qui ne se laisse jamais voir et qui transforme de manière inexpliquée les espaces qu’il emprunte et les personnes qui les habitent. Après sa venue, les enfants reprennent le pouvoir sur l’organisation de l’espace. C’est un spectacle pour s’amuser ensemble, dans lequel se mêlent les lieux, les dates, la fiction, la réalité, la poésie et le rire. C’est une invitation à vivre une aventure indocile, poétique et libératrice.

Dans cette résidence, la compagnie vient mettre en mouvement son récit dans le paysage vieux-condéen. Elle réunit scénographie, costumes et formes plastiques pour préciser l’esthétique globale du spectacle et dessiner un premier brouillon de la forme générale. 0 .

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

