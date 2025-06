Sortie de Fin de Saison des Retraités Randonneurs – VIHIERS Lys-Haut-Layon 17 juin 2025 08:00

Maine-et-Loire

Sortie de Fin de Saison des Retraités Randonneurs VIHIERS RDV Place Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-06-17 08:00:00

fin : 2025-06-17

2025-06-17

Deux fois par mois les Retraités Randonneurs du Vihiersois se retrouvent pour marcher.

Deux randonnées sont proposées à chaque fois.

Pour la dernière marche avant la pause estivale, la sortie s’enrichit d’un pique-nique.

Départ à 8h de la place Leclerc à Vihiers, destination Chalonnes sur Loire, Complexe sportif, route de Rochefort-sur-Loire.

Chacun apporte son pique-nique, table et chaises. L’apéritif et les boissons sont offerts.

Renseignements au 06 77 61 75 01. .

VIHIERS RDV Place Leclerc

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 61 75 01 didier.bouju@sfr.fr

English :

Twice a month, the « Retraités Randonneurs du Vihiersois » get together for a walk.

Two hikes are proposed each time.

For the last walk before the summer break, the outing includes a picnic.

German :

Zweimal im Monat treffen sich die « Retraités Randonneurs du Vihiersois » zum Wandern.

Jedes Mal werden zwei Wanderungen angeboten.

Bei der letzten Wanderung vor der Sommerpause wird der Ausflug durch ein Picknick bereichert.

Italiano :

Due volte al mese, i Camminatori Pensionati del Vihiersois si riuniscono per una passeggiata.

Ogni volta vengono proposte due passeggiate.

L’ultima passeggiata prima della pausa estiva prevede un picnic.

Espanol :

Dos veces al mes, los senderistas jubilados de Vihiersois se reúnen para dar un paseo.

Cada vez se proponen dos paseos.

Para la última caminata antes de las vacaciones de verano, la salida incluye un picnic.

L’événement Sortie de Fin de Saison des Retraités Randonneurs Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de tourisme du Choletais