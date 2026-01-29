Sortie de groupe des Dervallières au Solilab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte, En famille, Etudiant

Si vous êtes intéressé.es pour découvrir de nouveaux lieux, rencontrer de nouvelles personnes, passer un temps convivial, ne cherchez plus! Rejoignez notre sortie au Solilab.Les médiatrices de l’ABD aux Dervallières vous proposent une sortie de groupe afin d’aller découvrir le Solilab. C’est un lieu atyique qui regroupe de nombreux projets qui oeuvrent pour un monde meilleur! Là bas, les idées fusent et l’imagination ne manque pas !Nous nous retrouvons à 10h le jeudi 12 février devant la ressourcerie des Dervallières, boulevard Jean Ingres. Ensuite nous iront jusqu’au Navibus, traverser la Loire, pour arriver sur l’île de Nantes. Puis, il suffit de marcher 5 minutes pour arriver au Solilab.Là bas, on nous accueillera par une visite guidée du lieu. Nous finiront au café avec une boisson chaude :)N’hésitez pas si vous avez des questions !

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 07 61 97 80 94



