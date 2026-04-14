Sortie de la DUB’N’BEER — 3 Sound Systems : Nabu / Roots Tabaga / Poppy, Taproom Aerofab, Nantes

Sortie de la DUB’N’BEER — 3 Sound Systems : Nabu / Roots Tabaga / Poppy Vendredi 17 avril, 20h00 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Nabu Sound System, Roots Tabaga Sound System et le Poppy Sound System seront aux commandes de ce vendredi, ne loupez pas ça !!

La Dub’n’beer bénéficiera d’une offre spéciale !

ɴᴀʙᴜ ꜱᴏᴜɴᴅ ꜱʏꜱᴛᴇᴍ : : MC Boa & @jinjahselecta

Du Roots dansant au Stepper le plus percutant, en passant par la Bass Music et le Hip-Hop, les sessions du Nabu Sound System sont avant tout un moment de partage et d’unité.

Pensé, fabriqué et assemblé par les soins du crew, l’idée est de proposer la vibe et le ressenti d’un Sound classique, tout en étant compact, adaptable et transportable. Jinjah, Mc Boa et tout l’équipe de Boxman Warrior vous proposeront un moment en dehors du temps et de la Babylonerie.

ʀᴏᴏᴛꜱ ᴛᴀʙᴀɢᴀ

Du roots profond aux vibrations les plus démoniaques, Roots Tabaga te fait voyager du Roots au Tabaga — du groove chaud et conscient jusqu’au stepper qui fait trembler les murs.

ᴘᴏᴘᴘʏ ꜱᴏᴜɴᴅ ꜱʏꜱᴛᴇᴍ : @lei__coco & Pacifical Warriors

Le Poppy sound system, ce sont trois amis passionnés par la musique qui se sont mis en tête de construire leur propre sono afin de partager des moments uniques et vibrants.

Leï Coco vous fera voyager à travers tous styles de musique jusqu’à atteindre les basses profondes du dub lors de set où le vinyle est mis en avant !

Originaire des Dub Sèvres et actifs dans les années 2010, les Pacifical Warriors ont partagé l’affiche aux côtés de Weeding Dub, MC Oliva, Itist.

Ils reviennent avec une sélection forgée depuis plus de 20 ans, pas de course à la dubplate (même s’il y en aura !), mais des classiques et collectors entre roots et dub.

_Taproom_Aerofab

21 quai des Antilles, Nantes

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/taproomaerofab/ »}]

Les 3 brasseries incontournables de l’Ouest ont collaboré pour créer une bière spéciale. Et À cette occasion chaque brasserie a sélectionné un sound system pour une grosse soirée à la Taproom !! concert soirée