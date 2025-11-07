Sortie de Labo Les gestes qui restent Chez Prosper, dans la yourte Lannion

Sortie de Labo Les gestes qui restent

Chez Prosper, dans la yourte 17 Boulevard La Fayette Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:30:00

Date(s) :

2025-11-07

La Convergence des Loutres, The Heart Strings Collective, AJOCA et les participantes du laboratoire ont l’honneur de vous convier à la restitution des ateliers du coeur à l’ouvrage.

Grâce au Pacte Culturel des Territoires, le laboratoire du Coeur à l’ouvrage a proposé une série d’ateliers à un groupe de jeunes femmes de Lannion et des environs, au mois d’octobre 2025.

Claire Imbert et Momo Miyagushi, fondatrices du Heart Strings Collective ont crée un espace d’échanges, où ces femmes se sont raconté leurs souvenirs professionnels, leurs exploits, leurs savoir-faire. Un espace où chacune a été libre de faire, de s’exprimer, d’écrire, de chanter, de méditer, de danser, de manger…

Elles vous invitent à partager ces fragments de mémoire autour de la fabrication d’un zine, toustes ensemble. Venez échanger avec nous autour de ces expériences, et pourquoi pas coller, découper, écrire, dessiner, déchirer, plier et ce que vous voudrez avec nous ! .

Chez Prosper, dans la yourte 17 Boulevard La Fayette Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie de Labo Les gestes qui restent Lannion a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose