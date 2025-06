Sortie de l’ouvrage Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 1950/1960 Brasserie Ratz Fontanes 27 juin 2025 17:00

Lot

Sortie de l’ouvrage Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 1950/1960 Brasserie Ratz 725 avenue Saint-Exupéry Fontanes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 17:00:00

fin : 2025-06-27 19:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Élément de notre patrimoine culturel, le rugby est aujourd’hui à l’honneur ; l’un de ses héros, Alfred ROQUES, enfant du Quercy, sera fêté à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance (1925-2025).

L’ouvrage qui lui est consacré sera présenté et dédicacé par son auteur Jean-Louis Conte.

.

Brasserie Ratz 725 avenue Saint-Exupéry

Fontanes 46230 Lot Occitanie contact@edicausse.fr

English :

As part of our cultural heritage, rugby is in the spotlight today, with one of its heroes, Alfred ROQUES, a child of Quercy, being celebrated on the occasion of the hundredth anniversary of his birth (1925-2025).

The book dedicated to him will be presented and signed by its author, Jean-Louis Conte.

German :

Als Teil unseres kulturellen Erbes steht Rugby heute im Mittelpunkt; einer seiner Helden, Alfred ROQUES, ein Kind des Quercy, wird anlässlich seines 100. Geburtstags (1925-2025) gefeiert.

Das ihm gewidmete Buch wird von seinem Autor Jean-Louis Conte vorgestellt und signiert.

Italiano :

Il rugby, parte del nostro patrimonio culturale, è oggi sotto i riflettori: uno dei suoi eroi, Alfred ROQUES, nativo di Quercy, sarà celebrato nel 100° anniversario della sua nascita (1925-2025).

Il libro a lui dedicato sarà presentato e firmato dal suo autore, Jean-Louis Conte.

Espanol :

El rugby, parte de nuestro patrimonio cultural, está hoy de actualidad. Uno de sus héroes, Alfred ROQUES, natural de Quercy, será homenajeado en el centenario de su nacimiento (1925-2025).

El libro que se le dedicó será presentado y firmado por su autor, Jean-Louis Conte.

L’événement Sortie de l’ouvrage Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 1950/1960 Fontanes a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Cahors Vallée du Lot