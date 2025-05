Sortie de Piste Créons en Couleurs – Station Vélo de Créon Créon, 1 juin 2025 11:00, Créon.

Gironde

Sortie de Piste Créons en Couleurs Station Vélo de Créon 62 Boulevard Victor Hugo Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Sortie de Piste Créons en Couleurs revient le 1er juin 2025 de 11 h à 18 h à la Station Vélo de Créon. Gratuit et ouvert à tous, l’événement propose de 11 h à 14 h une bourse aux vélos (Récup’r), tombola, animation graffiti avec show BMX, ambiance musicale par Slowfest, buvette et food truck. À 14 h, départ d’une balade musicale de 5 km vers la gare de Sadirac avec Ultra et Volta. De 14 h 30 à 18 h fresque collective, atelier volcan (Terre & Océan), stand réparation, jeux, initiation BMX, glaces de Ducau & co, et à 16 h concert du Timeless Trio revisitant 70 ans de classiques pop/rock. .

Station Vélo de Créon 62 Boulevard Victor Hugo

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 30 95 contact@station-velo-creon.fr

