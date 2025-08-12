« Sortie de réserves » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô

« Sortie de réserves » > Atelier 6-12 ans

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-12 15:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Dans cette visite, suivie d’un atelier créatif, les coulisses du musée et les secrets des œuvres se dévoileront aux enfants ! .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

