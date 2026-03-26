Sortie de résidence 3 solos pour le prix d’un La vache qui rue Moirans-en-Montagne
Sortie de résidence 3 solos pour le prix d’un La vache qui rue Moirans-en-Montagne samedi 30 mai 2026.
Sortie de résidence 3 solos pour le prix d’un
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Sortie de résidence le 30 mai de 17:00 à 18:00 à la Vache qui rue de Moirans-en-Montagne. Ouvert à tous et gratuit.
L’ami Mamat’ de Lons vient bosser son solo, à 3 ! 3 comédiens, 3 thèmes, 3 solos qui travaillent ensemble et s’entraident à travers 3 thèmes
– une sous conférence de développement personnel
– un bilan sur soi-même. Rester comme on est ?
– un clown réparateur du monde, tout va bien !
Les trois lascars vont partager écriture, improvisations et piocher dans leurs idées absurdes. Chic !
Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite. .
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61
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English : Sortie de résidence 3 solos pour le prix d’un
L’événement Sortie de résidence 3 solos pour le prix d’un Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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