Sortie de résidence à la Charpente avec une pièce de la compagnie La Pensée Chatoyante Amboise

Sortie de résidence à la Charpente avec une pièce de la compagnie La Pensée Chatoyante

4 Rue Charles Péguy Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le vendredi 30 janvier 2026, l’association La Charpente vous accueille profiter d’une sortie de résidence avec une pièce de la compagnie La Pensée Chatoyante.

Le texte écrit par Frédéric Sonntag retrace l’histoire d’une ancienne légende de football brésilienne Sо́crates. Ce dernier s’interroge sur la défaite de son équipe lors de la coupe du monde de 1982. Un second personnage apparait, Socrate, qui sortira de l’ombre et invitera Sо́crates à examiner sa vie, son parcours atypique, sa conception du football et du monde afin de comprendre le sens de la défaite. Que gagne t-on à perdre ?

Réservation conseillée par mail, places limitées. .

4 Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lacharpente.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Play by the theatre company La Pensée Chatoyante at La Charpente

On Friday, 30th January 2026, the La Charpente association invites you to enjoy a performance by the La Pensée Chatoyante theatre company.

