SORTIE DE RÉSIDENCE • ANIMAL GÉOMÉTRIQUE Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

SORTIE DE RÉSIDENCE • ANIMAL GÉOMÉTRIQUE

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Aux 3T, nous soutenons des équipes artistiques néo-aquitaines en phase de création. Chaque saison, plusieurs d’entre-elles bénéficient, sur notre territoire, d’une hospitalité fidèle à l’esprit du théâtre public. Dans un contexte économique difficile, il nous semble plus que jamais nécessaire de maintenir notre engagement, aux côtés de nos partenaires, pour accompagner les artistes régionaux. Ils doivent pouvoir compter sur notre soutien et notre attachement à leurs projets.

Elsa Guérin est jongleuse, autrice, metteuse en scène et chorégraphe. Cofondatrice du Cirque Bang Bang, elle poursuit depuis 2019 ses projets au sein de Studio Phantôm, où elle explore mémoire, corps et rituel à travers des formes mêlant performance, écriture scénique et recherche artistique. .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : SORTIE DE RÉSIDENCE • ANIMAL GÉOMÉTRIQUE

German : SORTIE DE RÉSIDENCE • ANIMAL GÉOMÉTRIQUE

Italiano :

Espanol : SORTIE DE RÉSIDENCE • ANIMAL GÉOMÉTRIQUE

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE • ANIMAL GÉOMÉTRIQUE Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne