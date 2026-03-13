Sortie de résidence artistique Concert esquissé

1 chemin du Rupt du Moulin Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 17:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Héloïse Cuny (artiste), Laurie Bourgeois (violon) et Baptiste Grandgirard (saxophone et flûte à bec) vont se retrouver pendant trois jours pour travailler ensemble l’évolution de leur spectacle concert esquissé . À la fin de ce temps de travail, ils vont s’installer à la salle des fêtes de Ventron pour vous faire un filage de leur recherche, et vous propose de venir les voir dans le but de recueillir vos impressions. Entrée libre, informations et réservation conseillée par SMS.Tout public

0 .

1 chemin du Rupt du Moulin Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 45 61 07 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Héloïse Cuny (artist), Laurie Bourgeois (violin) and Baptiste Grandgirard (saxophone and recorder) will spend three days working together on the development of their concert esquissé show. At the end of this work period, they’ll set up shop in Ventron’s Salle des Fêtes to show you the results of their research, and invite you to come and see them to get your impressions. Admission free, information and booking recommended by SMS.

L’événement Sortie de résidence artistique Concert esquissé Ventron a été mis à jour le 2026-03-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES