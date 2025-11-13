Sortie de résidence artistique Shuling LIU Corderie Royale Rochefort 13 et 14 novembre entrée libre

Sortie de résidence artistique Shuling LIU, artiste plasticienne

Depuis le 15 octobre, le Centre International de la Mer-La Corderie Royale accueille Shuling LIU, artiste plasticienne, pour un travail de recherche et d’exploration sur sa future installation intitulée « Le Phare des Ruisseaux ».

Recherches sur des plans de bateaux, rencontre avec les mateloteurs, tests de fabrication de cordages en différentes matières et couleurs, visite de la corderie Palus en Corrèze… Shuling LIU a pu s’immerger dans la culture maritime de la Corderie.

Venez à sa rencontre les jeudi 13 et vendredi 14 novembre pour échanger sur sa pratique artistique et son travail.

L’installation sera présentée en février à la chapelle des Dames blanches à La Rochelle.

Avec ce projet, Shuling Liu a remporté l’appel à projets Coopération, Création et Territoires 2025, co-construit avec le Réseau Astre et financé par l’État / ministère de la Culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.

En savoir plus : [https://www.corderie-royale.com/residence…/shuling-liu/](https://www.corderie-royale.com/residence…/shuling-liu/)

05 46 87 01 90

Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime