Sortie de résidence Ateliers Misuk et Ensemble Les Surprises Le bal des folles Ferme de Villefavard Villefavard

Sortie de résidence Ateliers Misuk et Ensemble Les Surprises Le bal des folles

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La folie est une manifestation aux multiples facettes souvent stigmatisée dans notre société. C’est une exploration de cette folie curieuse que l’on découvre dans ce concert pour accordéon, viole de gambe et 2 voix de femme avec les compositions et arrangements de Margaux Dauby s’inspirant de formes de danses pratiquées lors de bals traditionnels. Un projet lauréat du programme Rhizome du Rezo Musa. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sortie de résidence Ateliers Misuk et Ensemble Les Surprises Le bal des folles

L’événement Sortie de résidence Ateliers Misuk et Ensemble Les Surprises Le bal des folles Villefavard a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin