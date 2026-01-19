Sortie de résidence au théâtre d’Amboise avec un spectacle du Théâtre du Sous-Sol Amboise

Sortie de résidence au théâtre d’Amboise avec un spectacle du Théâtre du Sous-Sol

4 Rue Charles Péguy Amboise Indre-et-Loire

Le 19 février 2026, la compagnie Théâtre du Sous-Sol vous invite à profiter d’une sortie de résidence avec son spectacle Le dernier cabaret .

La fin du monde est proche… mais une bande de créatures choisit de célébrer la vie dans un cabaret joyeusement désordonné et sincère. Pour ce dernier spectacle peut-être, certain·es révèlent leurs secrets les plus intimes, d’autres osent enfin devenir ce qu’ielles ont toujours rêvé d’être. Entre merveilleux et monstrueux, fantasmes et vérités, tous les désirs prennent vie sous le regard des divinités de la nuit. 0 .

English : ‘Le Dernier Cabaret’ performance by the ‘Théâtre du Sous-Sol’

On 19th February 2026, the Théâtre du Sous-Sol theatre company invites you to enjoy its performance Le dernier cabaret (The Last Cabaret).

