SORTIE DE RÉSIDENCE BASTARLAND Villefort

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Bastardland est un projet de spectacle pour l’espace public, issu d’un travail d’écriture réunissant Sandrine Roche et Sophie Borthwick.

Les deux artistes invitent le public, à partir de l’observation d’un lieu commun, à calquer en surimpression un espace imaginaire, à faire apparaître les strates de récits qui subsistent dans un paysage à la fois imaginaire et réel. Il s’agit de jouer avec les temporalités et les géographies, de façon à rendre un lieu perméable à une multiplicité de voix, de langues, de présences ; fabriquer un moment communautaire éphémère.

Bastardland est une histoire simple. L’histoire du retour d’une bande de ghosts. Toute une tripotée d’inutiles et de bancals, revenue sous la forme d’un grand compost salvateur, qui ne changera pas le monde, qui ne le nettoiera pas, qui ne prônera ni un avenir radieux, ni un retour aux cavernes. À Villefort, les deux artistes expérimentent à la fois l’écriture en espace public au coeur du village, et l’espace naturel autour du lac de Villefort et de ses histoires enfouies.

Résidence d’écriture

17 > 30 NOV / Villefort La Loco Motive 48

VE 28 NOV 18:30 / Sortie de résidence lecture au café associatif de la Loco Motive 48 .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Bastardland is a performance project for the public space, the result of a writing project involving Sandrine Roche and Sophie Borthwick.

Based on the observation of a common place, the two artists invite the audience to superimpose an imaginary space, revealing the layers of narratives that remain in a landscape that is both imaginary and real.

German :

Bastardland ist ein Schauspielprojekt für den öffentlichen Raum, das aus einer gemeinsamen Schreibarbeit von Sandrine Roche und Sophie Borthwick hervorgegangen ist.

Die beiden Künstlerinnen laden das Publikum ein, ausgehend von der Beobachtung eines gewöhnlichen Ortes, einen imaginären Raum zu überlagern und die Schichten der Erzählungen, die in einer gleichzeitig imaginären und realen Landschaft verbleiben, sichtbar zu machen.

Italiano :

Bastardland è un progetto performativo per lo spazio pubblico, frutto di un progetto di scrittura che coinvolge Sandrine Roche e Sophie Borthwick.

Le due artiste invitano il pubblico a osservare un luogo comune e a sovrapporvi uno spazio immaginario, rivelando gli strati di storie che rimangono in un paesaggio che è sia immaginario che reale.

Espanol :

Bastardland es un proyecto de performance para el espacio público, resultado de un proyecto de escritura en el que participan Sandrine Roche y Sophie Borthwick.

Las dos artistas invitan al público a observar un lugar común y superponer un espacio imaginario, revelando las capas de historias que permanecen en un paisaje que es a la vez imaginario y real.

