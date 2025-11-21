Sortie de résidence Big Seal La grande boutique Langonnet

Sortie de résidence Big Seal

La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 15:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Cette séance est proposée par l’artiste Hélène Barreau, pour montrer une étape de travail de son nouveau spectacle et échanger ensuite avec les personnes qui le souhaitent. Big Seal c’est un solo marionnettique, c’est un duo animal. Big Seal, c’est pour jouer des attentes, mettre le nez dans les retranchements, faire apparaître nos nécessités d’avancer, les contraintes du monde moderne qui nous poussent à abdiquer, la facilité pour laquelle nous sommes formés à renoncer. .

La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie de résidence Big Seal Langonnet a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan