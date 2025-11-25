[Sortie de résidence] Blind Dreamers / Sandra Geco CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Blind Dreamers est une création « art & science » qui découle d’un court métrage réalisé par Sandra Geco projeté dans plus de 17 pays. Créée en collaboration avec Nelly Pons et des scientifiques du CNRS, elle combine danse, musique live, théâtre physique mais aussi conférence et exposition. Fable visuelle aux notes poétiques oscillant entre réalisme et surréalisme, elle s’inscrit dans un quotidien absurde et sensible où le plastique prend part à nos habitudes et à notre vie. Par un temps d’échange nous irons créer ensemble de nouveaux imaginaires afin de tendre vers un futur plus désirable écoresponsable et déplastifié.

A l’issue de leur période de résidence, les artistes proposent au public de découvrir gratuitement une étape de leur travail de création, suivie d’un échange privilégié.

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

