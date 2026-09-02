Sortie de résidence / Ceux qui restent [titre provisoire] – Théâtre de l’Esquif • Hélène Arnaud Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Sortie de résidence / Ceux qui restent [titre provisoire] – Théâtre de l’Esquif • Hélène Arnaud

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 19:00:00

fin : 2027-01-22 20:00:00

Date(s) :

2027-01-22

Fondé en 2001 par Hélène Arnaud et Julien Pérignon, le Théâtre de l’Esquif développe un théâtre pluriel mêlant texte, langage physique et musique. La compagnie se distingue par une approche scénique singulière, associant diversité des formes artistiques, transformation des espaces et création de textes et musiques sur mesure pour les interprètes.

_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Sortie de résidence / Ceux qui restent [titre provisoire] – Théâtre de l’Esquif • Hélène Arnaud

L’événement Sortie de résidence / Ceux qui restent [titre provisoire] – Théâtre de l’Esquif • Hélène Arnaud Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne